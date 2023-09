Finanzen in Willich Stadtrat bestätigt Haushaltssperre für Willich auch formal

Der Hintergrund ist bekannt: Der Haushalt 2023 war ohnehin mit einem geplanten Minus von sechs Millionen Euro verabschiedet und von der Kommunalaufsicht genehmigt worden. Allerdings hat es im Jahresverlauf Veränderungen gegeben, so Berg: Willich erhielt vier Millionen Euro weniger an Anteilen aus den Steuereinnahmen des Bundes, zum anderen wurden in verschiedenen Bereichen höhere Leistungsaufwendungen notwendig. So hatte sich zu Ende August das Defizit auf mehr als zehn Millionen Euro vergrößert. Berg betonte, dass nicht pauschal alle freiwilligen Zuschüsse an die Vereine gestrichen werden, aber dass er genau hinsehen wolle: Zuschussanträge, die sich auf mehr als 2500 Euro belaufen, sollen durch den Kämmerer geprüft werden. Er berichtete auch, dass einige Willicher Vereine bereits jetzt aus Fairnessgründen auf Zuschüsse verzichten. Insgesamt gelte für die Vereine erst einmal, dass sie in ihrer gewohnten Arbeit fortfahren sollten.