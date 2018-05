Leo-Club Willich: Spenden für die Willicher Tafel

Willich WILLICH (RP) Der "Leo Club Willich", die Jugendorganisation des Lions Clubs hat kürzlich die "Ein-Teil-mehr" Aktion gestartet. Ziel war es, möglichst viele haltbare Lebensmittel für die Willicher Tafel zu sammeln.

Zu diesem Zweck trafen sich Leo-Mitglieder vor dem Edeka- Markt Zielke und sprachen die Kunden gezielt auf Ihre Bereitschaft an, ein Teil mehr, als sie ursprünglich kaufen wollten, als Spende für die Tafel zusätzlich zu erwerben. Viele der Kunden zeigten eine regelechte Begeisterung für die Aktion und kauften zum überwiegenden Teil auch deutlich mehr Produkte, die sie mit viel Freude als Spende an die Jugendorganisation der Lions übergaben. Aufgrund der überaus positiven Resonanz planen die "Leos" bereits, diese Aktion in Willich zu wiederholen.