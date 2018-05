Meilenstein : Leon Brooks legt bei Rock am Ring auf

Der 21-jährige Niclas Oeldemann hat einige bewegte Monate hinter sich. Höhepunkt ist nun "Rock am Ring", wo er täglich auftreten wird. Foto: Kaiser

Willich WILLICH (RP) Unter seinem Künstlernamen Leon Brooks veröffentlichte der 21-jährige Willicher Niclas Leon Oeldemann seinen ersten Song "Give Me Love". Wenig später folgte sein Remix "Always With You" des DJ-Projekts Sicnature. Seine Produktionen stießen auf positives Feedback, das sich nicht nur durch Verkaufs- und Streaming-Zahlen bemerkbar machte. Durch seine Songs erweckt der Produzent nicht nur die Aufmerksamkeit der Hörer, sondern auch das einiger Veranstalter.

Neben größeren lokalen Veranstaltungen bekam der junge DJ im Januar die Möglichkeit, für die Düsseldorfer Messe "Boot" auf der Hauptbühne aufzulegen. Auf dem "Tanz in den Mai - Open Air" in Schiefbahn sorgte er bei einem einstündigen Live-Set für Stimmung. Zwei Wochen später folgte ein Auftritt im Kölner Club "Bootshaus". Über das Pfingstwochenende absolvierte der DJ drei Club-Shows in der Holländischen Inselstadt Renesse. Sein bisher wohl größter Meilenstein steht dem jungen Künstler allerdings noch bevor: Leon Brooks wird vom 30.

Mai bis 3. Juni auf dem renommierten Festival "Rock Am Ring" auf der täglichen "Experience Aftershow Party" auftreten. Das jährlich stattfindende Festival gibt es bereits seit über 30 Jahren und findet auf dem Gelände des Nürburgrings in der Eifel statt.

(RP)