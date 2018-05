Aktion Mission Und Leprahilfe: Das Waisenkinder-Projekt Monduli in Tansania

Das Waisenkinder-Projekt Monduli in Tansania

Willich SCHIEFBAHN (RP) "Baraka" heißt der eineinhalbjährige Waisenjunge, den seine Mutter einfach an der Straße abgesetzt hat und den später seine nächsten Verwandten einfach umbringen wollten, da sie es sich nicht leisten können, ihn zu ernähren. Der kleine Baraka hatte Glück - er wurde gefunden und vor einer Woche zu Bruder Peter Hötter gebracht, der das Waisenkinder-Projekt Monduli in Tansania leitet.

Von diesen Kindern haben 20 Kinder Behinderungen, wie etwa Gehbehinderungen, Lähmungen, Blindheit, geistige Behinderungen, Verhaltensstörungen und AIDS-Erkrankungen (welche auch oft zu Behinderungen führen). Diese Kinder haben in vielen Regionen Tansanias kaum eine Chance - aus Armuts- und Aberglaube-Gründen werden Kinder mit Behinderungen oft irgendwo in eine Ecke eingesperrt oder in einen dunklen Raum, damit nur ja niemand von ihrer Existenz weiß. "Baraka", bedeutet Segen. Vielleicht wird der kleine Junge ja wirklich zum Segen für andere Menschen.