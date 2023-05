Rasante Entwicklung innerhalb 45 Jahren von Willich-Münchheide Vom Mönchshof zum Industriegebiet

Auf das Gewerbe-Ansiedlungsprojekt Münchheide I sind bisher vier weitere gefolgt. Für die Stadt eine Goldgrube, denn die Industrie-Grundstücke gingen weg wie warme Semmeln, entsprechend stieg das Aufkommen an Gewerbesteuer, und in Willich sank die Arbeitslosigkeit auf vier Prozent. Am 1. Januar 1989 gab es in „Münchheide I“ schon 154 Unternehmen mit 2700 Arbeitsplätzen; knapp 35 Prozent davon Willicher Firmen. 1986 begann die Erschließung von Münchheide II nördlich der L 26; ohne Landeszuschüsse, künftig musste die Stadt Willich ihr „Münchheide“-Projekt alleine stemmen. Das tat sie höchst erfolgreich: Bis 1990 siedelten sich in Münchheide II weitere 48 Betriebe mit 1700 Mitarbeitern an. Darunter die Firma Goldstar, der drittgrößte Konzern Südkoreas, der hier auf 60.000 Quadratmetern seine europäische Handels- und Vertriebszentrale errichtete. In sein „Europa Headquarter“, im September 1989 eröffnet, investierte Goldstar knapp 23 Millionen DM. Mit Münchheide III kamen von 1991 bis 1996 neun Hektar dazu; Platz für 60 Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern. Mit Münchheide IV folgten von 2007 bis heute weitere 27 Hektar. Wer sich da auf der Münchheide so alles niedergelassen hat? Namen mit Gewicht. Die Palette reicht von Audi und Canon über Porsche und Volkswagen bis zum Hersteller von Wiegesystemen Yamato Scale und Yonex, dem weltweit führenden Produzenten für Golf-, Tennis- and Badmintonausrüstung.