Auszeichnung in Willich : Jetzt Vorschläge für Nachhaltigkeitspreis einreichen

Willich Statt des bisherigen Umweltschutzpreises wird die Stadt Willich einen „Nachhaltigkeitspreis“ verleihen. Neu ist, dass jetzt auch Menschen oder Initiativen von anderen vorgeschlagen werden können.

Die Stadt Willich vergibt in diesem Jahr erstmals einen Nachhaltigkeitspreis für vorbildliche Initiativen und Maßnahmen. Dieser wird statt des bisherigen Umweltschutzpreises verliehen. Er wird in drei Kategorien vergeben und ist mit insgesamt 2500 Euro Preisgeld dotiert. Die Sieger der Kategorie „Kinder, Jugendliche sowie Schul- und Kindergartenprojekte“ erhalten zusätzlich einen Sonderpreis.

Teilnehmen können Einzelpersonen, Schulen und Kindertagesstätten, Institutionen, Firmen, Vereine und sonstige Gruppen, die ihren Wohn- oder Geschäftssitz in Willich oder nachhaltige Projekte in der Stadt realisiert haben. Bewerbungen sind sowohl in Eigeninitiative als auch durch Vorschlag möglich. Vorschlagsberechtigt sind alle in Willich wohnenden Bürger und Schüler sowie dort ansässige Unternehmen und Institutionen. Einsendeschluss ist der 31. Oktober.