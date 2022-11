Nach SPD-Antrag : Willich tritt kommunaler Tempo-30-Initiative bei

In Anrath scheiterte die Einführung einer Tempo-30-Zone. Stattdessen wird mit Sonnenblumen an die Autofahrer appelliert. Foto: Norbert Prümen

Willich Als Stadt eine Tempo-30-Zone einzuführen, ist gar nicht so einfach. So will es das Verkehrsrecht. Doch über 100 Städte drängen in einer Initiative beim Bund auf mehr Handhabe. Willich ist jetzt mit dabei.

Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde zuletzt im Planungsausschuss beschlossen, dass die Stadt Willich einer Initiative des Städtetages „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ betritt. Die Initiative soll zum einen die Schaffung eines neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmens zur Festlegung von Höchstgeschwindigkeiten ermöglichen und zum anderen die Attraktivität und Lebensqualität der Stadt Willich steigern.

Die Transformation von Mobilität und Verkehr stelle Willich und viele weitere Städte und Gemeinden in Deutschland vor große Herausforderungen. Eine stadt- und umweltverträgliche Gestaltung der Mobilität sei Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Städte, teilt die SPD mit. „Ein wesentliches Element zur Erreichung dieses Zieles ist die Einführung von innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die negativen Folgen des zunehmenden Verkehrs zu begrenzen“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Lukas Maaßen.

Hauptsächlich setzt sich die kommunale Initiative dafür ein, dass Städten bei der Festlegung von Tempo 30 freie Hand gewährt wird – sei es in einzelnen Straßen, Stadtteilen oder dem gesamten Stadtgebiet. „Die Stadt Willich soll selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden – zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen“, heißt es in der Antragsbegründung der SPD. Denn bisher erfolgt die Abwägung immer unter Berücksichtigung von Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrsgesetz.