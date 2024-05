Versorgung in Neersen Stadt sucht Händler für Neersener Markt

Ein zentrales Problem sei ein Fischhändler. „Fisch ist immer noch das klassische Freitagsessen. Entsprechend haben Fischhändler gerade am Freitag viel zu tun. In den Ladenlokalen muss also ausreichend Personal zugegen sein. Leute auf den Wagen zu setzen und nach Neersen zu schicken, geht dann einfach nicht“, beschreibt er. Ähnlich sei es mit Bäckern. „Wir hatten einen langjährigen Beschicker, der aber vor einigen Jahren in Insolvenz gegangen ist. Er wurde von der Bäckereikette Eifler übernommen. Die würden gern wieder einen Wagen schicken, aber auch dort fehlt das Personal dafür“, erläutert Braun.