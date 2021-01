FSJ und BFD : Stadt Willich sucht Freiwillige für Schulen und Kitas

Willich Jungen Erwachsenen, die sich bei der Berufswahl noch unsicher sind, bieten das Freiwillige Soziale Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst interessante Perspektiven, wirbt die Stadtverwaltung.

Die Stadt Willich bietet ab dem Sommer in den Schulen Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im Bundesfreiwilligendienst (BFD) sowie in den Kindertageseinrichtungen Stellen im FSJ an. Interessierte können sich bewerben.