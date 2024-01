Sturmschäden in Neersen Stadt Willich sperrt Schlosspark vorsorglich

Nach Angaben der Stadt sei am Mittwochmittag kein anderer vergleichbarer Fall aus dem Stadtgebiet bekannt geworden. „Wir haben alle Informationen dazu sofort online herausgegeben. Aktuell haben wir keine Informationen zu möglichen weiteren Gefährdungen im Stadtgebiet. Weder in anderen Parks noch an sonstigen Stellen. Wir haben aber natürlich auch hier weiter ein offenes Auge“, so Pluschke.