Großes Projekt in Willich : Stadt saniert Verwaltungsgebäude für vier Millionen Euro

Das Verwaltungsgebäude am St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn wurde in den 1950er Jahren gebaut und muss umfassend energetisch saniert werden. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Das Verwaltungsgebäude aus den 1950er Jahren, in dem das Dezernat I der Stadt mit Bereichen wie Schule, Sport oder Kultur sitzt, wird umfassend energetisch saniert. Darauf verständigten sich Politik und Stadt. Der Zeitpunkt ist in vielerlei Hinsicht gerade günstig.

Der Willicher Rat hat einen Vorschlag der Verwaltung zur Komplettsanierung des Verwaltungsgebäudes am St.-Bernhard-Gymnasium genehmigt. Sie soll noch in diesem Jahr beginnen, die Kosten werden aktuell auf über vier Millionen Euro kalkuliert.

In der Ratssitzung am Mittwochabend erläuterten Bürgermeister Christian Pakusch und Kämmerer Raimund Berg, warum die Verwaltung jetzt dieses große Projekt anstoßen möchte: Sie wolle Förderprogramme zur energetischen Sanierung von Gebäuden ausnutzen, die es in dieser Höhe im nächsten Jahr nicht mehr geben werde, so Berg. Außerdem ergibt sich eine günstige Lösung für die Mitarbeiter: Sie können während der Sanierung in das – voraussichtlich ab Oktober leerstehende – Gebäude der Stadtwerke neben der Brauerei-Passage in Alt-Willich umziehen.