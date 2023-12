Geflüchtete Menschen in Willich Mehr Wohnraumbedarf für geflüchtete Menschen

Die Frage der Unterbringung der geflüchteten Menschen, die die Bezirksregierung der Stadt Willich zuteilt, ist in den Wochen vor Weihnachten intensiv von Politik und Verwaltung besprochen worden. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Gemeinschaftsunterkünften, in denen sich größere Gruppen die Sanitär- und Küchenbereiche teilen, und der Unterbringung in Wohnungen, etwa für Familien oder auch als Wohngemeinschaften für Alleinstehende. Aktuell gibt es sechs Gemeinschaftsunterkünfte und etwa 50 kleinere Liegenschaften, in denen geflüchtete Menschen in Willich leben. Am bekanntesten ist dabei wohl das „Moltke-Dorf“.