Angelvereine aus Willich sauer Warum wurden 30 Bäume an der Hover Kull gefällt?

Jede Menge Baumstümpfe, die aus dem Boden ragen und zertretenes Grün. Tiefe Radspuren, die sich in die Erde gegraben haben und ein mehrere Meter langer und hoher Berg von geschlagenen Bäumen. „Das war einmal eine wunderschöne grüne Fläche mit Bäumen. Hier haben sich viele Vögel, darunter auch ein Bussard, der an dieser Stelle über Jahre brütete, wohlgefühlt. Das alles gehört zum Biotop Hover Kull. „Für mich ist es unverständlich, was hier passiert ist“, sagt Helmut Grips, Vorsitzender des Angelsportvereins Willich. Der Verein sowie die Angelgemeinschaft Willich/Mönchengladbach haben die Fläche, zu der auch drei Seen gehören, von der Stadt Willich gepachtet und kümmern sich in weiten Teilen nach Absprache mit der Stadt um die pflegerischen Maßnahmen auf dem Gebiet, das in das Biotopkataster NRW eingetragen ist und damit unter einem besonderen Schutz steht.