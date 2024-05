Digitalisierung in Willich Stadt Willich fragt Bürger nach Erfahrungen mit Bürgerservice

Hier kommen die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel, die an einer Umfrage teilnehmen können. Das städtische Team bittet um ihren Input: Welche Erfahrungen hat man mit dem städtischen Service in den Stadtteilbüros, mit anderen Angeboten vor Ort gemacht? Das Team hofft, dass möglichst viele Personen einige Minuten Zeit investieren – mehr sei es auf keinen Fall, so das Versprechen – um ein paar Fragen beantworten. Das meiste ist ankreuzbar, über einen QR-Code direkt am Smartphone, einem anderen Endgerät oder über einen Link auch am PC auszufüllen.