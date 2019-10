Ruhestand : Abschied nach vier Jahrzehnten

Eine Herzensangelegenheit war Martin Zinnel immer die Feuerwehr. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Nach 40 Jahren bei der Stadtverwaltung Willich wird Martin Zinnel, der Leiter des Geschäftsbereichs Einwohner und Ordnung, heute verabschiedet. Sein letzter offizieller Arbeitstag ist der 31. Oktober.

„Wenn besser möglich ist, dann ist gut nicht gut genug.“ Dieser Leitspruch hat Martin Zinnel durch sein gesamtes Berufsleben begleitet. „Diese Aussage hat mich von klein auf geprägt. Böse Zungen würden von Perfektionismus sprechen, aber ich sage, wenn 120 Prozent gehen, warum dann nur 100 Prozent umsetzen?“, sagt Zinnel. Dieses Motto gilt auch in der aktuellen Situation für ihn. Letzte Projekte werden mit vollem Einsatz abgeschlossen, und sein Büro verlässt der 62-Jährige am 31. Oktober so hervorragend organisiert und durchstrukturiert, dass sein Nachfolger problemlos direkt anknüpfen kann. Er oder sie kann auf einen gut aufgestellten Geschäftsbereich zurückgreifen. Nach 40 Jahren bei der Stadtverwaltung Willich, davon 22 als Leiter des Geschäftsbereichs Einwohner und Ordnung, heißt es für Zinnel Abschied nehmen: Der Schiefbahner geht in den Ruhestand.

Geboren in Gelsenkirchen, wuchs er in Krefeld auf, wo er auch sein Abitur machte, wenngleich er mit 17 Jahren durch den Umzug seiner Familie Neersener wurde. Nach zwei Jahren Bundeswehr bewarb sich Zinnel für den gehobenen Dienst bei der Stadtverwaltung Willich. Wenn er an die Bewerbung denkt, muss er schmunzeln. „Es gab in einer Kempener Turnhalle zentrale schriftliche Tests für die Bewerber aus allen Kommunen des Kreises Viersen. Man bekam seinen Termin und saß in der Menge in der Turnhalle“, erinnert sich Zinnel. Wer weiterkam, wurde zu einem Gespräch mit Oberkreisdirektor Rudolf Müller an der Spitze einer Kommission eingeladen. Dort wurden Empfehlungen ausgesprochen, und erst danach ging es in die einzelnen Kommunen. Für Zinnel stand so ein weiteres Gespräch mit Bürgermeister Bernhard Hüsers an.

Info Stadt Willich organisiert Abschiedsfeier Verabschiedung Martin Zinnel tritt offiziell am 31. Oktober in den Ruhestand. Am Donnerstag, 24. Oktober, wird der Fachbereichsleiter Einwohner und Ordnung mit einer kleinen Feier offiziell von der Stadt verabschiedet.

Am 2. November 1979 begann der Neersener seine dreijährige Ausbildung, die mit dem Titel Diplom-Verwaltungswirt abschloss. In der Kämmerei startete Zinnel seine Verwaltungslaufbahn. 1987 wechselte er ins Rechnungsprüfungsamt. Vier Jahre später ging es für ihn ins Haupt- und Personalamt. 1997 trat er seinen heutigen Posten als Leiter des Geschäftsbereichs Einwohner und Ordnung an.

Im Laufe der Jahre haben sich eine Menge Anekdötchen angesammelt, besonders aus dem Verkehrsüberwachungsbereich, wo sich Parksünder mit den abenteuerlichsten Ausreden vor einem Verwarngeld drücken wollten, berichter Zinnel. Generell lautete das Motto bei Zinnel und seinem Team: „Wir lösen Probleme und diskutieren sie nicht.“ Dafür gab es von den Bürgern auch so manches Dankeschön und sogar Urlaubfotos. Im letzteren Fall war einer Familie samstags kurz vor dem Abflug in die Ferien aufgefallen, dass der Ausweis des Kindes abgelaufen war. Der Geschäftsbereich Einwohner und Ordnung ging unbürokratisch vor, und der Urlaub konnte beginnen. Zinnel lobt in diesem Zusammenhang sein Team, auf das er sich immer habe verlassen können. Ob einst die Vorbereitungen auf den Jahrtausendwechsel, Ereignisse wie die Vogelgrippe, die gestiegenen Anforderungen an die Kommunen, was Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen betrifft – Zinnel und sein Team fanden Lösungen mit dem richtigen Maß.

Eine Herzensangelegenheit war ihm immer die Feuerwehr. „Die Verwaltung hat es geschafft, dass Willich mit fast 53.000 Einwohnern eine ehrenamtliche Feuerwehr hat. Das schaffen gerade einmal zwei weitere Kommunen in NRW. Mein Wunsch war es immer, diese Ehrenamtlichkeit zu erhalten“, sagt Zinnel. Ein Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Es sei ihm immer eine Pflicht und Ehre gewesen, das Beste für die Feuerwehr zu tun, fügt der Schiefbahner an. Die Feuerwehr dankte es mit Freundschaft und Vertrauen und ehrte Zinnel mit der Feuerwehrehrennadel in Gold.