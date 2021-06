Ehrenamtliche Integrationsarbeit in Willich : Mehr Unterstützung für Arbeitskreis Fremde

Willich Die Sachkosten für das AKF-Zentrum in Schiefbahn und die Durchführung der Angebote sind gestiegen, darum benötigt der Verein eine höhere finanzielle Unterstützung.

In ihrer Vorlage hatte die Verwaltung ausführt, dass der Verein nachvollziehbar dargelegt habe, wie die Sachkosten für das AKF-Zentrum in Schiefbahn und die Durchführung der Angebote gestiegen sind. „Aufgrund der pandemie-bedingten Umstände hat der AKF sein Lernprogramm auf Online-Unterricht umgestellt“, so die Verwaltung. Das erfordere aber mehr Einsatz der Ehrenamtlichen und andere Lehrmaterialien. Die Verwaltung bewertet die Arbeit des Vereins unter den veränderten Bedingungen sehr positiv. Die Zuschusshöhe von 8000 Euro ist für die nächsten drei Jahre festgesetzt, danach wird geprüft, ob er wieder angepasst werden muss.

Im Frühjahr 2020 beteiligten sich viele Geflüchtete an einer Näh-Aktion für Stoffmasken, die Organisationen zur Verteilung übergeben wurden. Außerdem unterhält der AKF im Jugendfreizeitzentrum „No.7“ in Neersen eine Fahrradwerkstatt, in der 2020 fast durchgängig bis Dezember gearbeitet wurde. Zwei junge Geflüchtete konnten in das Landesprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ vermittelt werden. Ebenso gibt es individuelle Begleitungen, um Geflüchtete in Arbeit zu vermitteln oder die Anerkennung ihre Berufsabschlüsse in Deutschland voranzutreiben.