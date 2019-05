Kommunalpolitik : Stadt bleibt auf Kosten für Krankenwagen-Fehlfahrten sitzen

Willich Wenn der Rettungswagen ausrückt, aber den Patienten nicht ins Krankenhaus bringt, zahlt die Krankenkasse die Kosten nicht. Die Willicher Politik reagierte jetzt.

Die Einstellung des hausärztlichen Notdienstes abends und am Wochenende im April 2015 wirken sich seit rund zwei Jahren negativ auf den Haushalt der Stadt Willich aus. Die Stadt bleibt nämlich auf den Kosten für sogenannte Fehlfahrten des Rettungsdienstes und des Notarztes sitzen – und die Zahl dieser Fehlfahrten hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. „Die Krankenkassen sparen, wir zahlen. Das ist nicht gut“, fasste der Vositzende des zuständigen Gebührenausschusses, Hans-Joachim Donath (FDP), nun im Stadtrat zusammen. Die Politik beschloss einstimmig, die Gebühren für die Einsätze der Rettungswache Willich zu erhöhen, um das Defizit auszugleichen.

Die Gründe für die Fehlfahrten sind vielschichtig. Zum einen werden seit 2016 die Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern weiterqualifiziert und haben damit am Einsatzort eine höhere Notfallkompetenz, wie die Stadtverwaltung bei der Forschung nach den Ursachen ermittelt hat. Das führe dazu, dass die Einsätze bei den Krankenkassen der Patienten nicht abgerechnet werden können. Denn der Patient wird ja vor Ort behandelt und nicht in ein Krankenhaus gebracht. „Dies ist eine klassische Fehlfahrt und geht zu Lasten des städtischen Haushalts“, so die Verwaltung weiter.