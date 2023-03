Grundstückskäufe in Willich CDU und SPD wollen städtisches Vorkaufsrecht stärken

Grundstückskäufe sind in Willich Aufgabe der städtischen Grundstücksgesellschaft (GSG), ihr Geschäftsführer ist der frühere Kämmerer Willy Kerbusch. In den vergangenen Jahren hat die GSG viel Geld in Grundstücke in den Ortszentren investiert. So flossen etwa sechs Millionen Euro in verschiedene Anrather Areale.