JVA Anrath Infoveranstaltung zum zweiten JVA-Bauabschnitt

Anfang 2024 starten die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt, in dem die jetzige Haftanstalt zurückgebaut und das Hafthaus 2 errichtet wird. Den Ablauf der Arbeiten möchte der BLB NRW den Anwohnenden sowie der interessierten Bürgerschaft bei einer Informationsveranstaltung am Montag, 18. September, um 18 Uhr, im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums an der Hausbroicher Straße 40 in Willich vorstellen. Nach der Präsentation der Planungen besteht für alle Besucher die Möglichkeit zum Austausch. Neben dem BLB NRW werden auch Vertreter der Justiz und der Stadt Willich anwesend sein und Fragen zu den Aktivitäten und Planungen beantworten.