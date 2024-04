Vater verhinderte Schlimmeres Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Kind

Nach einem Unfall an der Kreuzung Benrader Straße / Dammstraße in St. Tönis werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei mitteilt, war ein dreijähriger Junge dort am Montag gegen 17.45 Uhr mit seinen Eltern unterwegs, als ein Pkw aus Richtung Dammstraße kommend mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Benrader Straße weiterfuhr. Der Vater des Jungen habe seinen Sohn noch zur Seite gezogen und dadurch Schlimmeres verhindert, so die Polizei. Der Wagen streifen den kleinen Jungen am Rucksack, dabei wurde der Dreijährige leicht verletzt.