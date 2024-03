Entspannter Sport in St. Tönis Boule zwischen sportlichem Ehrgeiz und dem Wein in der Hand

Mittlerweile spielen fast 60 Bouler regelmäßig, 25 davon messen sich auch in drei Mannschaften bei Ligaspielen mit anderen Mannschaften aus den mehr als 200 Vereinen in NRW. Die höchstplatzierte Mannschaft tritt dabei durchaus hochklassig an und ist in der Verbandsliga eingruppiert, die beiden weiteren Teams sind in der Kreisklasse auch für Neulinge geeignet.