Fahrradflohmarkt des ADFC Wo gebrauchte Räder neue Besitzer finden

Neben der Expertise zu den Fahrrädern bot der ADFC an seinem Stand auch Informationen zur Vereinsarbeit und zu den verschiedensten Radtouren an. Neben dem Fahrradflohmarkt in Tönisvorst betreut der ADFC Krefeld-Kreis Viersen auch eine Veranstaltung in Kempen und drei in Krefeld. Die Einnahmen aus den Standgebühren kommen jeweils zur Hälfte dem ADFC und dem Verein Apfelblüte zugute. „Dabei ist die Gebühr eher symbolisch, denn eigentlich ist es ein Flohmarkt von Privatleuten für Privatleute“, erklärten Koenen und Domanski.