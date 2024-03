Schützenwesen in Schiebahn St.-Sebastianus-Jungschützen wählen einen neuen Vorstand

Tobias Küsters arbeitet seit 2023 im Vorstand der Jungschützen mit, „die Zusammenarbeit unter Freunden macht Spaß. Wir können neue Ideen einbringen und merken, dass sich etwas bewegt“, meint er. Der Jungschützenmeister spielt Trompete in der Werkskapelle Böhler, „als Schiefbahner bin ich dann über Umwege und über Freunde in den Zug eingetreten“, beschreibt er seinen Werdegang in der Bruderschaft. Im Schützenwesen, das eine lange Tradition aufweist, gefielen ihm vor allem der Zusammenhalt und die Freundschaft der Schützen untereinander. „Man hat immer jemanden, den man fragen kann, wenn man ein Problem hat. Das ist eine gute Vernetzung in das Dorf und die Gemeinschaft“, sagt er weiter. Auch die soziale Arbeit, etwa über die Aktion „Schützen helfen“, sei ihm wichtig. Er betont: „Es ist cool, dass wir lokal etwas verbessern können.“