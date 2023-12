Die St.-Sebastianus-Bruderschaft lädt ein Was der Neersener Weihnachtsmarkt bietet

Nicht nur für die Schlossfestspiele bildet das Schloss Neersen seit nun bald 40 Jahren die traumhafte Kulisse, auch zahlreichen anderen Veranstaltungen verleiht das Schloss – im „Hauptberuf“ Sitz der Willicher Stadtverwaltung – ihren besonderen Flair. So auch dem traditionellen Weihnachtsmarkt der St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen. Der große Weihnachtsbaum und die passende Beleuchtung tragen ebenfalls dazu bei, dass der Weihnachtsmarkt so beliebt ist – und in erster Linie natürlich die Aussteller und das Rahmenprogramm. Am dritten Adventswochenende, also am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, ist es wieder so weit.