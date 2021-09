Aufgrund der Corona-Pandemie : Martinsfest-Absage in Niederheide

Willich Der St.-Martin-Verein Niederheide sagt auch für 2021 sein Martinsfest ab. Anwohner werden gebeten, ihre Häuser dennoch festlich zu schmücken.

Der St.-Martin-Verein Niederheide hat sein diesjähriges Martinsfest abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie könne weder die Haussammlung noch der Umzug, das Feuer, die Tütenausgabe, der Malwettbewerb oder die Sammelaktion für die Tafel durchgeführt werden. „Diese Entscheidung fiel auch in diesem Jahr sehr schwer, doch es war eine Entscheidung in Verantwortung des Allgemeinwohls“, informiert der Verein.

Der Vorstand hoffe, dass die Bewohner von Niederheide wie im vergangenen Jahr trotzdem am Samstagabend symbolisch und in Anerkennung des St.-Martinsfestes ihre Häuser und Vorgärten festlich schmücken und beleuchten. „Wir sind in voller Hoffnung, dass unser geschätztes und geliebtes Martinsfest in Niederheide im Jahr 2022 wieder in gewohnten Rahmen stattfinden kann“, heißt es vom Verein.