St.-Johannes-Schützengesellschaft Clörath-Vennheide : Königshaus übernimmt Blumenwiesen-Patenschaft

Michael Schmitz vom Kerstenhof erklärte dem Königshaus, was sich demnächst auf der Fläche der Blühwiese tun wird. Foto: St. Johannes Schützengesellschaft

Anrath Auf einer Wiese am Hoffbruch soll ein Paradies für Insekten entstehen. Das Königshaus der St.-Johannes-Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide hat die Patenschaft für eine Blühwiese übernommen.

Sie können kein Schützenfest feiern, aber sie sorgen mit einer anderen Aktion für Freude in der Bürgerschaft: Das Königshaus der St.-Johannes-Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide hat ein Blumenwiesen-Projekt gestartet. Das Königshaus um König Michael Paschen ist „Pate“ einer 200 Quadratmeter großen Blumenwiese.

Ausführender des Projekts ist Michael Schmitz vom Kerstenhof. Bei einem Besuch am Hoffbruch erklärte er dem Königshaus, was sich demnächst auf der Fläche der Blühwiese tun wird: Schmitz hat dort um die 30 Sorten verschiedenster Blumen- und Kräutersamen gesät, die ab Juni bis Ende Oktober blühen werden. Viele der gesäten Pflanzen sind mehrjährig und werden auch in den nächsten Jahren erneut blühen. Ziel ist es, Futterquellen für Insekten anzubauen.