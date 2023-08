St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide Erstes Schützenfest mit einem Kaiser

Königsorden 2005, Königsorden 2013 und Kaiserorden 2023 – Das „Kaisersilber“ der St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide hat in diesem Jahr eine seltene Bedeutung: Die Schützen in Niederheide werden erstmalig (und wahrscheinlich auf lange Zeit einmalig) von einem Kaiserpaar – Kaiser Markus Model mit Kaiserin Rebecca – angeführt. Im Sommer 2022 hatte Model zum dritten Mal den Vogel in Niederheide abgeschossen und so diese erstmals dort vergebene Würde erreicht. Sein Wachzug – die (gar nicht so stillen) „Stille Jonges“ – vermutet als Leitmotiv den Spruch „Mach’s noch einmal, Sam“ – oder so ähnlich. Damit ist der Kaiser auch der einzige Schütze, der in den bisher drei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts jeweils einmal Schützenkönig in Niederheide war – auch das ein beachtenswerter Rekord.