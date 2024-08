St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide Buch zum Jubiläum wiegt zwei Kilo

Es ist ein „Jahrhundertwerk“: Die St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide hat ihr Jubiläumsbuch zum 100-jährigen Bestehen vorgestellt – der Titel: „Momente einer Honschaft in der Stadt Willich“. Auf 504 Seiten dokumentiert das Autorenteam (Projektleiter/Schützenkönig Frank Niessen, Marcus Schreiber, Petra Niessen, Matthias Kaulen, Gert Wuttke und Harald Bombis) die Geschichte der Bruderschaft – immer mit einem erweiterten Blick auf größere geschichtliche Zusammenhänge in der Stadt, in Deutschland und in der Welt. „Das Buch ist so für einen weiteren Kreis als die Bruderschaftsmitglieder interessant“, beschreibt Frank Niessen den Grundgedanken.