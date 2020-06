St.-Bernhard-Gymnasium Schiefbahn : Die Abi-Zeugnisse gab es diesmal im Autokino

Schiefbahn/Willich Im Willicher Autokino überreichte das St.-Bernhard-Gymnasium die Zeugnisse an seine Abiturienten. Eine würdige Feier, die von gleißendem Sonnenschein und hohen Temperaturen begleitet wurde.

„Mein eigenes Abitur eingerechnet, ist dies die 40. Abiturfeier, an der ich teilnehmen darf. Aber bis vor drei Monaten hätte ich niemals damit gerechnet, noch einmal derartiges Neuland zu betreten.“ Mit diesen Worten startet Mar­gret Peters im Willicher Autokino die Zeugnisübergabe an die 110 Abiturienten des Schiefbahner St.-Bernhard-Gymnasiums. Die Schulleiterin spielt damit auf den Ort und die Form der Übergabe an, denn der Szene haftet schon etwas Ungewöhnliches an. Vor der eigens neben der großen Leinwand aufgebauten Bühne mit ihrem weißen Runddach sind 110 schwarze Stühle mit Sitzkissen sowie Namensschild des jeweiligen Abiturienten mit viel Abstand zueinander aufgebaut. Dahinter ist ein Meer aus Autos zu sehen, in denen die Familien sitzen. Desinfektionsständer stehen neben und vor der Bühne. Feierlich gekleidete Menschen mit Mund-Nasen-Schutz bestimmen das gesamte Bild. Eine Abschlusszeugnisübergabe in Zeiten von Corona erfordert Ideen und Flexibilität, und die hat das St.-Bernhard-Gymnasium.