St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn : Abiturienten können sich in der Schule testen lassen

Schiefbahn Eigens für die Abiturienten hat das St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn eine Corona-Teststraße eingerichtet. Die Mensa der Schule wird zum Testzentrum. Bislang waren alle Ergebnisse negativ.

Weit auseinander stehende Tische, auf denen sich jeweils auf einem Blatt ein Corona-Schnelltestkid befindet. Abiturienten, die am Eingang der Mensa mit der Pufferlösung ausgestattet werden und dann an einem der Tische zu einem in Eigenregie durchgeführten Schnelltest starten: Die Mensa des Schiefbahner St.-Bernhard-Gymnasiums hat sich in eine Corona-Teststraße für die Abiturienten verwandelt. Zwei Tage, bevor eine Abiturprüfung geschrieben wird, erhalten die Schüler die Möglichkeit, einen Schnelltest durchzuführen – ein freiwilliges Angebot, das bislang nahezu alle Abiturienten genutzt haben.