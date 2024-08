Sportereignis in Willich Gastfamilien zum Triathlon gesucht

Der Willicher Triathlon findet zum 27. Mal statt. Rund 1000 Triathleten – von Bambinis bis Senioren – nehmen alljährlich teil. Das Interesse ist nicht nur in Willich groß, sondern die Teilnehmer kommen aus der ganzen Region, so Stephanie Grund-Liethen: „Die letzten Plätze haben wir vor etwa zwei Wochen vergeben. Viele Vereine aus anderen Städten haben in den Nachwuchs-Kategorien Kinder angemeldet. Zwei weitere Vereine absolvieren im Rahmen unserer Veranstaltung ihre vereinsinternen Meisterschaften und in diesem Jahr haben wir eine Rookie-Gruppe: Die Sportler nehmen an ihrem ersten Triathlon überhaupt teil.“ Wichtig für Willich: Im Rahmen der Disziplin Volkstriathlon (klassische Distanz: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) werden auch die Willicher Stadtmeisterschaften ausgetragen. In einer Staffel wird es prominent: Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Görtz sind im Team.