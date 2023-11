Sportausschuss in Willich Kein neues Trampolin für die Frantzen-Halle

Die SPD beantragt, dass am Kunstrasenplatz in Alt-Willich mehr Fahrradständer montiert werden. Sie stellte in ihrem Antrag in Fotos dar, dass zahlreiche Fahrräder einfach auf den Rasenflächen rundum abgestellt werden. Die Verwaltung führt aus, dass die abgebildete Situation eine Ausnahme sei. Würde die Rasenfläche intensiver genutzt, hätte sie deutlich höhere Schäden, so die Verwaltung sinngemäß.