Sport im Park in Neersen Gemeinsamer Sport am Neersener Schloss

Das wird auch nötig sein, um möglichst viele Menschen von den gemeinsamen sportlichen Aktivitäten zu überzeugen. Die sind auch in diesem Jahr durchaus vielfältig. „Besonders beliebt ist üblicherweise unser Fechttraining mit langem Schwert. Das zieht auch immer viele Schaulustige an und es passt ja auch zur Location am Schloss“, sagt Werner Fleischmann, Geschäftsführer beim Stadtsportverband SSV und damit hauptverantwortlich für die Organisation. Er hat aber auch andere Highlights im Angebot. Von Functional Training und Karate über Tai Chi und Qi Gong bis zu Brainfitness und Sport mit Spaß 55+ reicht die Palette. „Neu im Angebot haben wir Yoga und – worauf ich selbst sehr gespant bin – Augen-Yoga“, sagt er. Was das genau ist, dazu will sich Trainerin Felicja Faustyna nicht konkret äußern.