Abzweige auf A52 Sperrungen und Co. am Kreuz Neersen

Am Montag, 4. Dezember, wird die vorhandene Verkehrsführung auf der A44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach zwischen der Anschlussstelle Münchheide und dem Autobahnkreuz Neersen von 19 bis 6 Uhr für die nächste Bauphase umgebaut. Danach steht bis zum 20. Dezember ab der Anschlussstelle Neersen nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mönchengladbach zur Verfügung.