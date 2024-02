Karneval 2024 in Willich Was man zu den Willicher Zügen wissen muss

Der Karneval ist seit dem 11.11. in vollem Gange, aber die ganz heiße Phase steht noch bevor. Nach dem Sitzungskarneval beginnt am Donnerstag der Straßenkarneval so richtig. Drei Züge stehen in Willich auf dem Programm: am Donnerstag der Lärmumzug in Willich, organisiert von der Kita Villa Kunterbunt, am Sonntag der Traditionelle Tulpensonntagszug in Anrath, und am Montag bildet der ebenfalls traditionsreiche Rosenmontagszug in Neersen den Abschluss, ehe am Aschermittwoch dann „alles vorbei“ ist.