Fahrzeug eines Behinderten wurde zerstört : Spendenkonto für Anrather Vandalismus-Opfer

Anrath Die Fassungslosigkeit, aber auch die Hilfsbereitschaft in Anrath und darüber hinaus ist groß. Jetzt wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

(msc) Zum Hintergrund: Zwischen dem 1. und 2. Dezember trieben Vandalen ihr Unwesen auf einem Parkplatz an der Pastoratstraße in Anrath und zerstörten das Auto eines Menschen mit Behinderung und sprühten an zahlreiche Stellen verunglimpfende Sprüche sowie AFD-freundliche Schriftzüge, Hakenkreuze und SS-Zeichen mit Lackfarbe auf Lack und Stoßfänger. Im Ergebnis musste der Pkw-Besitzer das Fahrzeug abmelden und verfügt nun nicht mehr über einen fahrbaren Untersatz. Eine Versicherung hat er nicht, so dass er auf dem beträchtlichen Schaden sitzenbleibt. Der Staatsschutz in Mönchengladbach ermittelt.