Willicher Schützen für Willicher Bürger : Spendenaktion für die Willicher Tafel

Neersen Die Neersener Schützen hatten ihre Mitglieder um Lebensmittelspenden für die Willicher Tafel gebeten.

Am Montag, 20. April, gibt die Willicher Tafel erneut Lebensmittelspenden in Neersen aus. Zu dem Zweck wiederholt die St.-Sebastianus-Bruderschaft die Sammelaktion am Sonntag, 19. April. Haltbare Lebensmittel können wieder zwischen 11 und 12 Uhr am Wahlefeldsaal abgegeben werden.