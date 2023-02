Spendenaktion Krippenspiel-Kollekte kommt Kindern in Kapstadt zugute

Mit Stille Nacht endete an Weihnachten das im Wortgottesdienst eingebettete Krippenspiel und die Besucher gingen beschwingt nach Hause, um mit ihren Liebsten zu feiern. Am Ausgang spendeten noch viele von ihnen. „Der Tradition entsprechend wird die Kollekte aus der Krippenspiel-Veranstaltung für einen guten Zweck gespendet, in diesem Jahr ist es Matchbox“, erklärt Stalltür-auf-Vereinsvorsitzende Carolin Puschmann. 1200 Euro konnten so zuletzt an Verena Grips von Matchbox überreicht werden.