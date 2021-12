An Leukämie erkrankter Ben aus Anrath : Kostenlose Excel- und Powerpoint-Kurse bei Spende

Hilfe für den kleinen Ben: Stammzellenspender gesucht Foto: Kivelip

Willich Weil ihn die Leidensgeschichte des an Leukämie erkrankten Bens so berührt, bietet eine Unternehmensberater aus Schiefbahn allen, die für die Typisierungsaktion spenden, kostenlose Online-Kurse für Office-Programme an.

Die Geschichte vom kleinen, an Leukämie erkrankten Ben aus Anrath, der dringend auf einen passenden Stammzellenspender angewiesen ist, hat Achim Bursche berührt. Der Unternehmensberater ist selbst Vater und mag sich gar nicht ausmalen, was es für die Eltern bedeutet, zwischen Operationen und Chemo-Therapie um das Leben ihres Sohnes zu bangen.

Bursche möchte helfen und die vom Bezirksverband Krefeld-Willich-Meerbusch der Historischen Schützenbruderschaften ins Leben gerufene Typisierungsaktion auf der Suche nach einem geeigneten Spender unterstützen. Denn die Typisierungen der DKMS kosten Geld.

Vor 25 Jahren hat sich Bursche selbstständig gemacht und schult unter anderem Mitarbeiter von Unternehmen aus der Region im Umgang mit Office-Programmen – in der heutigen Arbeitswelt Pflicht. Das Wissen, für das Unternehmen teilweise mehrere Hundert Euro bezahlen, möchte Bursche nun an diejenigen weitergeben, die die Aktion der Schützen finanziell unterstützen. Wer 30 Euro spendet, darf an einem der zwei Online-Grundkurse zu Excel und Powerpoint teilnehmen, wer 50 Euro spendet, erhält Zugang zu beiden Kursen.

Aktuell sind der 15. (Excel) und der 21. (Powerpoint) Januar als ganztägige Termine vorgesehen. Sollten sich aber mehr als 25 Personen melden, teile er die Gruppen auf, sagt Bursche. Das Anmeldeformular für die Kurse ist auf der Webseite www.bursche-campus.de unter dem Menüpunkt „Hilfe für Ben“ zu finden. Alternativ kann man sich unter info@bursche-campus.de melden. Dann erhält man die Nummer des Spendenkontos. Bursche steht dazu mit Schützen-Schatzmeister Klaus-Dieter Altmayer in Kontakt.

(jbu)