Bundestags- und Kommunalwahlen Willicher SPD bereitet sich aufs Wahljahr 2025 vor

Die Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten findet am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr in der Gaststätte Krücken in Alt-Willich statt. Laut Maaßen gehe es um den ersten wichtigen Schritt für ein erfolgreiches Wahljahr 2025. „Der neue Parteivorstand wird Vorschläge für Kanditatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl erarbeiten und die Wahlkämpfe vor Ort organisieren. Los geht's mit der Europawahl in 2024. Dafür brauchen wir eine motivierte Truppe", so Maaßen. Neben ihm selbst als Vorsitzender hätten bereits der stellvertretende Parteivorsitzende Andreas Winkler, Geschäftsführer Johannes Hafermann und Schatzmeister Christian Gosselk ihre erneuten Kandidaturen angekündigt, so Maaßen. Zusätzlich besteht der SPD-Vorstand aus derzeit fünf Beisitzerinnen und Beisitzern.