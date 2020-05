Willicher Sozialdemokraten : SPD verzichtet auf Wahlplakate

Willich Nach der Corona-bedingten Pause sind die Willicher Sozialdemokraten wieder in den Wahlkampf eingestiegen. Der soll vor allem über das Internet gelingen. Auf Plakate an Laternen wollen sie verzichten.

Die Willicher SPD ist vergangenen Dezember 100 Jahre alt geworden; gefeiert werden soll dieses Jubiläum am 5. September auf dem Marktplatz. Die Genossen, die den Wahlkampf nun wieder aufgenommen haben, bereiten sich aber vor allem auf die Kommunalwahl am 13. September vor.

Nach der Corona-bedingten Pause wird nichts mehr so sein wie vorher. Der Wahlkampf nicht, weil die persönlichen Kontakte noch längere Zeit eingeschränkt sein werden, aber auch die Themen, die durch die Pandemie deutlich werden. „Ich rechne damit, dass uns die bislang schwerste Wirtschaftskrise des 21. Jahrhunderts bevorsteht“, sagt der SPD-Bürgermeisterkandidat Dietmar Winkels. Er fordert einen kommunalen Rettungsschirm, der Verluste aus der Gewerbesteuer und Mehrausgaben ausgleicht. Dieser Forderung möchte die Willicher SPD durch einen Brief an die Kanzlerin und an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Nachdruck verleihen.