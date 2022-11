Politik in Willich SPD möchte Willicher Familien und Vereine entlasten

Außerdem möchte die SPD den Vereinen in der Krise bei den Energiekosten unter die Arme greifen. „Sie leisten wertvolle Arbeit für das soziale Miteinander, Integration und Erhaltung der lokalen Traditionen und Geschichte“, erklärt SPD-Fraktionsmitglied Sylvia Foy. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge würde in vielen Fällen erst 2024 greifen und womöglich einen Mitgliederverlust nach sich ziehen. „Um die vielfältige Vereinslandschaft in unserer Stadt zu erhalten, beantragen wir einen 100.000-Euro-Rettungsschirm für Kultur- und Brauchtumsvereine, die über eigene, gemietete Hallen oder Geschäftsräume verfügen“, so Foy. Die Vereine, die am meisten Mehrkosten haben, sollen gezielt profitieren.