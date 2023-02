Nach Aufnahmestopps in Willicher Kitas SPD fordert Landes-Betreuungsgipfel

„Sämtliche Alarmsignale wurden über Jahre ignoriert. Was ist aus den Versprechungen im Landtagswahlkampf geworden? Die Kommunen werden nur mithilfe des Landes bessere Angebote in den Tarifverhandlungen vorlegen können. Aber offenbar ist das nicht gewollt, sodass die NRW-weite Bildungskatastrophe nun auch unsere Kitas in Willich erreicht“, erklärt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Lukas Maaßen und kritisiert: „Gesellschaft und Politik müssen sich der Frage stellen, was uns die Betreuung unserer Kinder wert ist.“ Wenig Geld und kaum Wertschätzung sind laut Maaßen zwei Hauptgründe für den Fachkräftemangel in den Kitas.