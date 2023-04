Attacke im Kita-Streit Maaßen eskaliert Streit mit Grünen

Der Streit in der Willicher Politik im Nachgang der vergangenen Ratssitzung schwelt weiter. Der Stachel gerade bei der SPD sitzt tief, wie die Mitgliederversammlung der Partei am Mittwochabend zeigte. In besagter Ratssitzung hatte die SPD gegen die Aufnahme eines Antrags von Grünen, FDP und „Für Willich“ in die Tagesordnung gestimmt. Den Sozialdemokraten hatte bei diesem, der zwölf zusätzliche Stellen in Kitas forderte, vor allem gefehlt, dass auch die freien Kita-Träger erwähnt werden. Außerdem hätten sie die Gefahr gesehen, dass der Haushalt hinfällig werden könnte. Gerade die Grünen hatten auf die Ablehnung der SPD scharf reagiert. Grünen-Ratsherr Merlin Praetor hatte namentlich SPD-Ratsherr Dietmar Winkels offen der Lüge bezichtigt.