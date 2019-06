Neersen : SPD kritisiert Sparkasse: Auf Kosten der älteren Kunden

NEERSEN (RP) Am 6. Juni hat die Sparkasse Krefeld beschlossen, insgesamt 19 ihrer Filialen zu schließen. Darunter befindet sich auch eine in Willich, die Filiale Neersen. Die Sparkasse Krefeld begründet ihren Schritt damit, dass die Filiale in Neersen nicht kostendeckend arbeite.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem würden aktuell schon viele der einfacheren Geldgeschäfte online getätigt, eine Filiale zu unterhalten sei demnach nicht nötig.

Lukas Maaßen, Vorsitzender der SPD Willich. sagt dazu in einer Pressemitteilung: „Die Schließung der Neersener Filiale führt zu einer spürbaren Verschlechterung der Lebensqualität, insbesondere älteren Bürgerinnen und Bürger wird dadurch der Zugang zu alltäglichen Geldgeschäften deutlich erschwert." Die Empfehlung der Sparkasse Krefeld, Kunden könnten nach Anrath ausweichen, lassen die Willicher Sozialdemokraten nicht gelten. „Die Neersener müssen nun erheblich mehr Zeit für den einfachen Besuch bei ihrem Geldinstitut einplanen, was den täglichen Ablauf vieler ordentlich durcheinanderbringen wird", so der stellvertretende SPD-Vorsitzende Andreas Winkler.