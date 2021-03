Resolution ist Thema im Stadtrat : SPD fordert Corona-Impfzentrum in Willich

Willich Die SPD setzt sich dafür ein, dass in der Stadt Willich ein Corona-Impfzentrum installiert wird. Das bisher einzige Impfzentrum des Kreises Viersen befindet sich in Viersen-Dülken.

Die Willicher SPD-Fraktion fordert Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) auf, sich dafür einzusetzen, ein weiteres Impfzentrum in der Stadt Willich zu errichten und diese Forderung an den Kreis zu vertreten. Eine entsprechende Resolution ist Thema in der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 24. März, um 18 Uhr in der Jakob-Frantzen-Halle.

Der Kreis Viersen sei flächenmäßig ein weitläufiges Gebiet, so die SPD in ihrer Begründung. Für viele Menschen sei die Anreise zum Impfzentrum in Dülken ohne Auto beschwerlich und mit dem öffentlichen Nahverkehr für ältere, immobile Menschen weitgehend unmöglich. „Die Impfdosen für Nordrhein-Westfalen sollen nach Aussagen der Bundesregierung und der Landesregierung in NRW in den kommenden Wochen drastisch erhöht werden, sodass auch auf den Kreis Viersen deutlich mehr Impfdosen entfallen sollen. Das bedeutet, dass viel mehr Menschen geimpft werden können, um die Pandemie schneller in den Griff zu bekommen. Dabei würde ein zweites Impfzentrum im Kreis Viersen es ermöglichen, die Menschen mit einer höheren Fluktuation zu impfen“, so die SPD weiter.