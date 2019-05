Kita-Gebühren : Heftige Kritik am Kita-Arbeitskreis

Willich CDU und Grüne laden die anderen Fraktionen im Willicher Stadtrat ein, über Entlastungen für Eltern von Kindergartenkindern zu sprechen. SPD, FDP und „Für Willich“ winken ab: Sie fordern die sofortige komplette Beitragsfreiheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Im Arbeitskreis zum Thema Elternbeiträge für Kindertagesstätten, Großtagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen werden die Willicher Stadtratsfraktionen von CDU und Grünen unter sich bleiben – zumindest, was die Politik betrifft. Denn SPD, FDP und „Für Willich“ werden an den Treffen, die bald beginnen sollen, nicht teilnehmen, wie die Fraktionsvorsitzenden auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilen. CDU und Grüne haben zu den Arbeitstreffen eingeladen, nachdem sie Ende vergangenen Jahres die Haushaltsanträge von SPD und „Für Willich“ abgelehnt hatten, wonach nur noch diejenigen Eltern Beiträge für ihre Kinder bezahlen sollen, deren Haushaltseinkommen bei über 36.000 Euro pro Jahr liegt. Derzeit liegt die Einkommensgrenze in Willich bei 24.000 Euro.

Auch die Grünen hatten zunächst Ähnliches gefordert (eine Beitragsgrenze von 30.000 Euro), waren dann aber in der entscheidenden Ratssitzung auf die Linie der CDU umgeschwenkt (mit der sie vor anderthalb Jahren eine „strategische Zusammenarbeit“ vereinbart haben). Die Union fände es ungerecht, wenn nur einkommensschwache Familien profitieren würden. Daher hatte sie schon im Dezember angekündigt, sich in einem Arbeitskreis zum Thema fraktionsübergreifend Gedanken darüber machen zu wollen, wie alle Willicher Eltern entlastet werden können. Zu diesem Arbeitskreis habe man nun eingeladen, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Bäumges.

Info 24 Kitas in der Stadt Willich Die Stadt Willich ist Träger von zwölf Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus fördert sie die Betriebskosten von zwölf weiteren Einrichtungen in freier Trägerschaft. Seit 2011 werden in NRW für Kinder im letzten Kindergartenjahr keine Elternbeiträge mehr erhoben. Die Geschwisterkindbefreiung der Stadt Willich ist hiervon nicht betroffen und gilt weiter wie bisher. Wenn also mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Tageseinrichtung oder Offene Ganztagsschule besuchen oder die Kindertagespflege in Anspruch nehmen, ist nur der Beitrag für ein Kind zu entrichten.

Man wolle es sich bei dem Thema nicht einfach machen und müsse nicht nur darüber nachdenken, wie man Eltern entlasten könne, sondern müsse auch im Blick haben, dass die derzeit hohe Qualität der Kinderbetreuung in der Stadt Willich mindestens gehalten, besser noch weiter optimiert werde, auch was den Ausbau der Betreuungszeiten angeht. „Wir wollen die vorhandene Qualität sichern und durch zusätzliches qualifiziertes Personal die Betreuung und Förderung der Kinder weiter verbessern“, sagt auch Grünen Fraktionschef Raimund Berg. Er gehe davon aus, „dass alle Ergebnisse des Arbeitskreises dieses Jahr in den Fachausschüssen und im Rat abschließend beraten und beschlossen werden“.

Bäumges betont, dass die Willicher Union schon früh gesagt habe, möglichst zu den ersten Kommunen gehören zu wollen, in denen der Kita-Besuch gänzlich beitragsfrei ist, sobald in Düsseldorf und Berlin dafür die Weichen gestellt sind. Allerdings seien die Kosten in Willich aus zwei Gründen höher als in anderen Kommunen: „Wir haben in allen Gruppen jeweils zwei voll ausgebildete Erzieherinnen, außerdem haben wir in Willich viele Einrichtungen in freier Trägerschaft. Diese Wahlmöglichkeit wollen wir erhalten“, sagt Bäumges. Es sei zu erwarten, dass von Land oder Bund nur der Standard finanziell refinanziert werde, nicht jedoch der hohe Willicher Status quo.

SPD, FDP und „Für Willich“ kritisieren CDU und Grüne scharf für deren Ablehnung der seinerzeit gestellten Anträge und gehen nun noch weiter: Sie fordern die komplette Abschaffung dieser Beiträge. „Der Arbeitskreis dient unserer Meinung nach nur dazu, den Eltern Aktionismus vorzugaukeln“, sagt Detlev Nicola, Fraktionsvorsitzender von „Für Willich“. Verlierer seien dabei die Eltern, die durch das Handeln von CDU und Grünen im laufenden Kita-Jahr keine Entlastung erführen und wohl auch im kommenden Kita-Jahr ab August keine Entlastung bekommen würden.

„Die Einrichtung dieses Arbeitskreises ähnelt der Hinhaltepolitik, wie sie die CDU seit Jahren betreibt. Möglichst lange hinauszögern, öffentlich zerreden, um dann eine abgespeckte oder gar deckungsgleiche Version des SPD-Antrages durchzuboxen“, so SPD-Vorsitzender Lukas Maaßen. „Der SPD-Antrag zur Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten und Offene Ganztagsschule ist offiziell eingebracht und die Gegenfinanzierung für die Stadt gesichert. Diesen Antrag wollen wir im Arbeitskreis nicht zerreden lassen, wir wollen, dass er jetzt endlich umgesetzt wird“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd-Dieter Röhrscheid. Durch den Wegfall des Solidarbeitrags aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ würden finanzielle Mittel frei, die eine Abschaffung der „unsozialen Bildungsgebühren ab dem Kindergartenjahr 2020 ermöglichen“. Die letzte Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit beträgt für die Stadt Willich im Jahr 2019 laut SPD circa 2,3 Millionen Euro.