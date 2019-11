Mauerfall vor 30 Jahren : Abgeordneter erklärt die DDR

Willich Auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner sprach dessen Kollege Detlef Müller aus Chemnitz anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren.

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Schiefner hatte eingeladen, und der Raum in der Gaststätte Krücken war komplett besetzt. Besonders interessant: die Schilderungen und Einschätzungen des Bundestagsabgeordneten Detlef Müller aus Chemnitz. Der 55-Jährige zog, auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Mauerfall, eine positive Bilanz: „Das Deutschland im Jahr 2019 ist das beste Deutschland aller Zeiten, obwohl nicht alles Gold ist, was glänzt.“ Was er beklagt: „In den Schulen muss in stärkerem Maße vermittelt werden, wie die Demokratie funktioniert und was für ein tolles Land Deutschland ist.“

Die Proteste, so Müller, nahmen ihren Anfang nicht in Leipzig, sondern in Plauen. Detlef Müller erzählte, wie die Meinungen in vielen Familien auseinandergingen – auch in seiner eigenen: „Für meine Mutter, die sehr regimetreu war, war die ,chinesische Lösung’ als Antwort auf die Proteste eine Option.“ Die Eltern seien heute aber nicht verbittert, sie seien viel gereist. Die Stasi sei allgegenwärtig gewesen. Selbst über die Lokomotivführer hatte sie Erkundigungen eingeholt und Ergebnisse wie dieses in den Akten festgehalten: „Der D. ist regelmäßig zu Hause und bringt älteren Frauen die Kohlen aus dem Keller.“ „Ich bin kein Jammerer“, erklärte Müller, der als Basketballspieler nach der Wende festgestellt hat, dass so manche Sporthalle in den neuen Bundesländern in wesentlich besserem Zustand ist als in der ehemaligen DDR. „Die Treuhand hat das gemacht, was sie machen musste“, sagte der 55-Jährige rückblickend und ohne Zorn.