Petition im Willicher Rat SPD-Antrag auf Petition wird im Rat kritisiert

Sehr selbstsicher gab sich SPD-Fraktionschef Lukas Maaßen beim Aufruf seines Antrags in der jüngsten Ratssitzung. Als Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) ihn als ersten aufrief, um seinen Antrag zu begründen, sagte er nur lakonisch: „Ich denke, jeder hat den Text gelesen, und wir alle können ihm zustimmen.“ Ähnlich kurz gehalten war auch die Begründung des Antrags in den Sitzungsvorlagen. „Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Willich beantragt über die beigefügte Resolution zu beraten und zu verabschieden“, steht in der Sitzungsvorlage zu lesen. Im Anhang findet sich ein leicht veränderter Petitionstext des Städte- und Gemeindetages an Land NRW und Bund, in dem im Kern mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen gefordert wird. Diese würden unter enormen, oft von Bund und Land auferlegten, Belastungen leiden.