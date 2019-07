Neersen : Sparkassen-Schließung: FDP hat konkrete Vorschläge

Neersen Für großes Unverständnis hat die Schließung der Sparkassen-Filiale in Neersen bei Politikern in der Stadt Willich gesorgt. Sparkassen-Vorstandsmitglied Siegfried Thomaßen hat allerdings jüngst angekündigt, dass man entgegen ursprünglichen Planungen prüfen will, den Automatenservice in etwas zentralerer Lage in Neersen zu erhalten.

Zudem soll ein Bus die Standorte der Filialen, die wegfallen, künftig regelmäßig anfahren.

„Das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer“, sagt Ralf Klein, Mitglied der FDP-Ratsfraktion. Klein hat sich daher schriftlich an den Vorstand der Sparkasse gewandt, um einen Lösungsvorschlag ins Spiel zu bringen. So schreibt der Politiker, dass man den Automatenservice gut in einen Handels- und Dienstleistungsbetrieb an zentraler Stelle integrieren könnte. Dass dabei ein guter barrierefreier Zugang vorhanden sein muss, sieht Klein als Voraussetzung an, um gerade Menschen den Service und Zugang zu ermöglichen, die eine mangelnde oder eingeschränkte Mobilität haben.

Auch sei wichtig, dass gerade die wenig internetaffine Generation noch Hilfe aus dem Servicebereich eines etwaigen Partners der Sparkasse heraus erhalten kann. Zudem schlägt Klein vor, dass der Sparkassen-Bus an Markttagen auf dem Markt als weitere Service-Anlaufstation für alle Dienstleistungen stationiert ist, die nur von einem Bankkaufmann erledigt werden dürfen. FDP-Fraktionschef Hans-Joachim Donath unterstützt die Anregungen: „Als Politik sind wir verpflichtet, uns um eine vernünftige Daseinsvorsorge in allen Stadtteilen zu kümmern. Die Dienstleistungen der Sparkasse gehören dazu, zumal das Institut einen öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag hat, und genau das ist sicherzustellen. Auch im Rat werden wir uns gemeinsam mit den anderen Fraktionen hierfür einsetzen.“

(RP)